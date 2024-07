STF rejeita pedido do PT contra privatização da Sabesp

Barroso baseou sua decisão no parecer do procurador-geral da República, Paulo Gonet, e considerou que o pedido do Partido dos Trabalhadores não cumpre os requisitos necessários para uma decisão provisória

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO - 13/03/2024 O ministro Luís Roberto Barroso rejeitou um pedido de liminar feito pelo PT para interromper o processo de privatização da Sabesp



O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Luís Roberto Barroso, rejeitou um pedido de liminar feito pelo PT para interromper o processo de privatização da Sabesp. A decisão mantém o andamento do processo de venda da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, com a liquidação da oferta prevista para a próxima segunda-feira (22). Barroso baseou sua decisão no parecer do procurador-geral da República, Paulo Gonet, e considerou que o pedido do Partido dos Trabalhadores não cumpre os requisitos necessários para uma decisão provisória e urgente durante o regime de plantão. Ele destacou que a questão ainda poderá ser analisada pelo relator do caso, Cristiano Zanin, após o recesso do Judiciário, que termina em 1º de agosto. Além disso, o ministro ressaltou que a investigação das possíveis irregularidades a no processo de privatização requer a produção de provas, o que não seria viável por meio da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), tipo de processo utilizado na solicitação de liminar.

Publicado por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA