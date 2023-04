STF tem placar de 8 a 0 para tornar réus mais 200 envolvidos no 8 de Janeiro

Na quinta-feira, 27, já tinha sido formada a maioria de votos a favor das denúncias feitas pela PGR; com o voto de Rosa Weber agora só faltam os pareceres dos ministros André Mendonça e Nunes Marques

Ton Molina/AFP - 08/01/2023 Manifestantes destroem uma janela do plenário do Supremo Tribunal Federal, em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2023



Nesta sexta-feira, 28, a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou para tornar réus mais 200 envolvidos nos atos violentos de 8 de Janeiro e estabeleceu o placar do julgamento em 8 a 0 pelo recebimento das denúncias contra os acusados. Na quinta-feira, 27, já tinha sido formada a maioria de votos a favor das denúncias, com os votos do relator Alexandre de Moraes, e dos ministros Dias Toffoli, Cármem Lúcia, Luiz Fux, Edson Fachin, Luís Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Ainda faltam os pareceres de André Mendonça e Nunes Marques. A votação do plenário virtual sobre o recebimento das denúncias feitas pela Procuradoria-Geral da República (PGR) a respeito dos supostos responsáveis pelas depredações e invasões aos prédios da Praça dos Três Poderes vai até as 23h59 de terça-feira, 2. Na modalidade virtual, os ministros depositam os votos no sistema eletrônico e não há deliberação presencial.

Após o fim do julgamento, os acusados passarão a responder a uma ação penal e se tornam réus no processo por incitação e execução dos atos do 8 de Janeiro. Moraes deve ainda analisar a manutenção da prisão dos acusados que permanecem detidos. Na primeira deliberação sobre o caso, feita na semana passada, a Corte votou pela denúncia e tornou réus os primeiros 100 investigados pela participação e organização dos atos.