STF vai analisar bloqueio da plataforma Rumble por Moraes em março

Ministro do STF fundamentou sua decisão afirmando que o CEO da rede social promove postagens que contêm discursos extremistas e antidemocráticos

Fellipe Sampaio /STF A suspensão da rede social no país se deve ao não cumprimento de ordens judiciais e à propagação de conteúdos considerados ilícitos



O Supremo Tribunal Federal (STF) programou para o período de 7 a 14 de março a análise sobre a manutenção da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que resultou no bloqueio da plataforma Rumble no Brasil. O ministro fundamentou sua decisão ao afirmar que o CEO da Rumble promove postagens que contêm discursos extremistas e antidemocráticos. A suspensão da rede social no país se deve ao não cumprimento de ordens judiciais e à propagação de conteúdos considerados ilícitos. Essa ação foi motivada por uma solicitação da Polícia Federal, que pediu a prisão preventiva do blogueiro Allan Lopes dos Santos. Ele é alvo de investigações por incitação a crimes e por ataques às instituições democráticas.

A decisão do STF poderá ter um impacto significativo não apenas sobre a Rumble, mas também sobre outras redes sociais que enfrentam desafios semelhantes no Brasil. O julgamento no STF será acompanhado de perto, uma vez que a questão envolve a proteção da democracia e a responsabilidade das plataformas em moderar conteúdos que possam incitar a violência ou desestabilizar as instituições.

