Suspeita de corrupção no MEC, Bolsonaro na cúpula dos Brics e muito mais: confira os destaques da semana

Ponto Final também fala sobre possível apoio de Simone Tebet a Lula no segundo turno e pedido do presidente para abertura de CPI da Petrobras

Catarina Chaves/MEC - 12/05/2021 Milton Ribeiro foi preso em operação da Polícia Federal



Para quem não acompanhou o noticiário dos últimos dias e quer se atualizar, a Camila Santos reuniu os principais fatos no Ponto Final, programete original das redes sociais da Jovem Pan News. Saiba mais sobre a prisão de Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação, e as investigações da Operação Acesso Pago; a reunião virtual da Comissão de Transparência realizada pelo TSE com as Forças Armadas ocorrida na segunda-feira, 20; o discurso do presidente Jair Bolsonaro (PL) na Cúpula dos Brics e muito mais. Confira: