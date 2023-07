Suspeito de atacar Alexandre de Moraes em aeroporto na Itália depõe à Polícia Federal

Defesa afirma que Alex Zanatta Bignotto ‘não fez nenhuma ofensa’ ao ministro do STF; os outros dois suspeitos vão ser ouvidos na terça-feira

Rosinei Coutinho/SCO/STF - 20/06/2023 Segundo a Polícia Federal, Alexandre de Moraes foi atacado por três brasileiros no aeroporto de Roma



Alex Zanatta Bignotto, um dos três acusados de hostilizar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma na última sexta-feira, 14, prestou depoimento neste domingo, 16, à Polícia Federal em Piracicaba, no interior de São Paulo. Segundo Ralph Tortima Filho, advogado de Bignotto, seu cliente “não fez nenhuma ofensa, e tudo será esclarecido durante as investigações”. De acordo com a PF, Moraes voltava de uma palestra na cidade de Siena e se preparava para voltar ao Brasil quando foi abordado com agressividade por três brasileiros. “Bandido”, “comunista” e “comprado” teriam sido algumas das ofensas dirigidas ao magistrado. Os agentes da PF afirmam que o filho de Moraes foi agredido.

Também foram identificados Andreia Mantovani, mulher de Bignotto, e o pai dela, Roberto Mantovani Filho. Os dois também são representados por Tortima. A Polícia Federal foi à casa da família em Piracicaba às 6h deste domingo, mas, segundo o advogado, pai e filha não puderam prestar depoimento hoje devido a uma viagem para outro Estado. As oitivas foram marcadas para terça-feira, 18. A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu informações à PF sobre o ataque a Moraes e afirma que “tomará as medidas cabíveis”.