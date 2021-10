Bolsonaro diz que Petrobras precisa ter ‘viés social’ e volta a defender privatização

Presidente afirmou que pediu que o ministro Paulo Guedes coloque a privatização da estatal no radar

Após ser suspenso pelo YouTube por relacionar vacinas contra Covid-19 à Aids, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) realizou sua live semanal pelo Facebook nesta quinta-feira, 28. A transmissão, que normalmente ocorre às 19h, foi antecipada para às 17h por causa da agenda do mandatário, que embarca para a Itália hoje para participar do encontro do G20. “Basicamente estou cumprindo tabela”, disse Bolsonaro no início da live. O presidente também voltou a defender a privatização da Petrobras e afirmou que pediu ao ministro da Economia, Paulo Guedes, que coloque o tema no radar.

“Não é justo você viver em um país que paga tudo em real, praticamente autossuficiente em petróleo, e tem o preço do combustível atrelado ao dólar. Realmente ninguém entende isso, mas é coisa que vem de anos e tem que buscar maneiras de mudar”, declarou. “Ninguém vai quebrar contrato, ninguém vai inventar nada. Falei para o Paulo Guedes colocar a Petrobras no radar de uma possível privatização. Se é uma empresa que exerce um monopólio, ela tem que ter seu viés social. Tem que ser uma empresa que dê um lucro não muito alto como tem dado. Porque além de lucro alto para acionistas, a Petrobras está pagando dívidas bilionárias de assaltos que ocorreram há pouco tempo”, completou.

