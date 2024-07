Tabata Amaral lança candidatura à Prefeitura de São Paulo pelo PSB

Deputada federal formaliza entrada na disputa, mas definição do vice ainda está pendente; ela espera que possível desistência de Datena possibilite aliança com tucanos

CLAUDIO REYES/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Deputada federal preve apoio de tucanos caso Datena desista da candidatura



A deputada federal Tabata Amaral formaliza sua candidatura à prefeitura de São Paulo pelo PSB neste sábado, dia (27). Contudo, a definição do candidato a vice ainda está pendente, uma vez que a vaga foi prometida ao PSDB. A convenção do PSB, que contará com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, deve adiar essa escolha, permitindo que a direção do partido tome uma decisão em um momento posterior. O prazo para registro das candidaturas se encerra em 15 de agosto.

Tabata Amaral acredita que a possível desistência de José Luiz Datena, que deixou o PSB para se filiar ao PSDB, pode abrir espaço para uma coligação com os tucanos. O grupo que apoia Tabata considera que a relação com Datena não é mais viável, mas ainda vê valor em uma parceria com o PSDB, que poderia ampliar sua visibilidade nas campanhas publicitárias.

A deputada deseja que a convenção sirva como um indicativo da viabilidade de sua candidatura. Ela ressalta que conta com o apoio total do partido e menciona a relevância de um time de especialistas que está elaborando seu plano de governo. Orlando Faria, coordenador político da campanha, afirma que a escolha do vice será feita com cautela, já que o PSB ainda tem tempo para essa definição.

Entre os possíveis candidatos a vice, estão sendo considerados a professora Lúcia França e o ex-vereador Floriano Pesaro. Tabata destaca que seu foco principal é aumentar seu reconhecimento entre os eleitores, que atualmente é de 56%, além de apresentar suas propostas de forma clara. Ela também menciona a chapa de candidatos a vereador do PSB, com a expectativa de eleger entre quatro e cinco representantes.

