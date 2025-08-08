Tarcísio busca abrir mercado do Japão para carne bovina de SP

Iniciativa, que teve início com parlamentares ligados ao setor agropecuário, como o deputado Lucas Bove do PL, busca expandir as exportações e fortalecer a economia local

EDSON LUIZ CARVALHO DE LIMA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Tarcísio se encontrou com o vice-cônsul do Japão para discutir a possibilidade de exportação de carne bovina paulista para o país asiático



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, está empenhado em abrir novas fronteiras para os produtores de carne bovina do estado, mirando o mercado japonês. Em uma reunião estratégica no Palácio dos Bandeirantes, Tarcísio se encontrou com o vice-cônsul do Japão para discutir a possibilidade de exportação de carne bovina paulista para o país asiático. Esta iniciativa, que teve início com parlamentares ligados ao setor agropecuário, como o deputado Lucas Bove do PL, busca expandir as exportações e fortalecer a economia local. O vice-cônsul também se reuniu com o secretário de Agricultura de São Paulo, Guilherme Piai, e visitou locais no estado para avaliar o potencial do setor.

Durante a reunião, Tarcísio de Freitas destacou a importância e a urgência de abrir o mercado japonês para a carne bovina de São Paulo. Ele reconheceu o processo deliberativo cuidadoso do Japão, mas se mostrou disposto a receber missões japonesas em São Paulo e a visitar o Japão para promover o setor agropecuário do estado. As negociações estão em estágio avançado, de acordo com fontes próximas, incluindo o deputado Lucas Bov, que tem liderado as discussões.

A exportação de carne bovina é uma prioridade para o governador, especialmente após a recente lista de isenções tarifárias dos Estados Unidos, que beneficiou setores como o suco de laranja e a aviação. No entanto, Tarcísio de Freitas ainda busca soluções para o setor de carnes e máquinas, em meio a um cenário de tarifas internacionais que impactam a economia local. A abertura do mercado japonês é vista como uma oportunidade crucial para mitigar esses desafios.