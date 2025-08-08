Jovem Pan > Notícias > Política > Tarcísio busca abrir mercado do Japão para carne bovina de SP

Tarcísio busca abrir mercado do Japão para carne bovina de SP

Iniciativa, que teve início com parlamentares ligados ao setor agropecuário, como o deputado Lucas Bove do PL, busca expandir as exportações e fortalecer a economia local

  • Por da Redação
  • 08/08/2025 17h40
EDSON LUIZ CARVALHO DE LIMA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Tarcisio Tarcísio se encontrou com o vice-cônsul do Japão para discutir a possibilidade de exportação de carne bovina paulista para o país asiático

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, está empenhado em abrir novas fronteiras para os produtores de carne bovina do estado, mirando o mercado japonês. Em uma reunião estratégica no Palácio dos Bandeirantes, Tarcísio se encontrou com o vice-cônsul do Japão para discutir a possibilidade de exportação de carne bovina paulista para o país asiático. Esta iniciativa, que teve início com parlamentares ligados ao setor agropecuário, como o deputado Lucas Bove do PL, busca expandir as exportações e fortalecer a economia local. O vice-cônsul também se reuniu com o secretário de Agricultura de São Paulo, Guilherme Piai, e visitou locais no estado para avaliar o potencial do setor.

Durante a reunião, Tarcísio de Freitas destacou a importância e a urgência de abrir o mercado japonês para a carne bovina de São Paulo. Ele reconheceu o processo deliberativo cuidadoso do Japão, mas se mostrou disposto a receber missões japonesas em São Paulo e a visitar o Japão para promover o setor agropecuário do estado. As negociações estão em estágio avançado, de acordo com fontes próximas, incluindo o deputado Lucas Bov, que tem liderado as discussões.

A exportação de carne bovina é uma prioridade para o governador, especialmente após a recente lista de isenções tarifárias dos Estados Unidos, que beneficiou setores como o suco de laranja e a aviação. No entanto, Tarcísio de Freitas ainda busca soluções para o setor de carnes e máquinas, em meio a um cenário de tarifas internacionais que impactam a economia local. A abertura do mercado japonês é vista como uma oportunidade crucial para mitigar esses desafios.

