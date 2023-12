Tarcísio celebra privatização da Sabesp: ‘Dia histórico’

Privatização da companhia de saneamento básico do Estado é considerada uma vitória para a gestão do governo de São Paulo

Celio Messias/Governo do Estado de SP Governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, comemorou a privatização da Sabesp



O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, comemorou pelas redes sociais a aprovação do projeto de privatização da companhia de saneamento básico do Estado, a Sabesp. O PL foi aprovado nesta quarta-feira, 6, pela Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) por 62 votos favoráveis a 1 contrário. O resultado é considerado uma vitória para o governo, tendo em vista que a pauta é uma das prioridades da gestão. “Dia histórico para São Paulo! Parabéns aos bravos parlamentares da Alesp que aprovaram a privatização da Sabesp”, declarou em sua publicação.

A pauta aprovada concede ao governo estadual a permissão para diminuir sua participação na Sabesp, que hoje corresponde a 50,3%. Contudo, não foi definida qual será a parcela do governo na companhia. De acordo com a gestão Tarcísio, a parcela ficará em torno de 15% a 30%, mas deve ser definida, apenas, em janeiro. “A coragem com que enfrentaram os ataques dos que não têm argumentos ajudará a construir um legado de universalização do saneamento, de despoluição de mananciais, de aumento da disponibilidade hídrica, de saúde para todos. Vocês estão ajudando a construir um novo futuro!”, finalizou o governador. Confira a publicação: