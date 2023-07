Tarcísio critica entrada do Republicanos no governo: ‘Fica muito ruim’

Governador de São Paulo rejeita ideia de o partido integrar a base de apoio a Lula no Congresso Nacional

Marcelo S. Camargo / Governo do Estado de SP 'A gente não deve compor o ministério do governo federal", disse Tarcísio de Freitas



O governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos), disse nesta quinta-feira, 21, que o seu partido não tem interesse em formar a base do governo federal. Durante cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, o chefe do executivo paulista afirmou que não convém à sigla compor o primeiro escalão do terceiro mandato do Presidente Lula. “O que eu disse para o presidente do meu partido, é que ficaria muito ruim a gente integrar a base do governo. Acho que não é o caso ao meu partido. E a gente não deve compor o ministério do governo federal. Simples assim”, afirmou.

Além disso, Tarcísio também afirmou que não há nenhum tipo de divergência entre os deputados estaduais da base aliada do seu governo; apesar das críticas gerados pelos parlamentares quanto ao seu apoio à Reforma Tributária. “O Estado tem condição de se beneficiar da reforma tributária, porque é um Estado prejudicado hoje pela Guerra fiscal”. “Não creio em rusga. Essa relação política com a assembléia é construído no dia-a-dia”, explicou o governador.