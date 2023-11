Tarcísio de Freitas defende privatização da Sabesp mesmo em meio à retaliações

Projeto foi uma das principais frentes de campanha do governador de São Paulo

MARCELO OLIVEIRA/ONZEX PRESS E IMAGENS/ESTADÃO CONTEÚDO O governador Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 6



O governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou durante uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 6, que é a favor do projeto que visa privatizar a Sabesp, a estatal responsável pelo fornecimento de água para a população do Estado. A fala chamou atenção após a concessionária Enel, empresa privada responsável pelo fornecimento de energia elétrica, vir sofrendo retaliação após mais de 2 milhões de pessoas terem ficado sem energia após as fortes chuvas da última sexta-feira, 3. “Você não tem clareza de metas, de servidores, do concessionário, como estará no contrato da Sabesp”, disse. De acordo com o governador, a privatização da Sabesp tem metas e objetivos para facilitar a fiscalização de agências reguladoras. Além disso, de acordo com ele, o governo do Estado será uma espécie de acionista da empresa. “Justamente para garantir que aquelas obrigações estabelecidas vão continuar a ser executadas”, afirmou. Conforme mostrou a Jovem Pan, a privatização da Sabesp é uma das principais promessas de campanha do governador Tarcísio de Freitas. O projeto de Lei de desestatização da empresa tem sofrido retaliação da oposição.