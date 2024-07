Tarcísio de Freitas diz que direita terá “resultado excelente” nas eleições municipais de 2024

Governador exaltou Jair Bolsonaro e afirmou que a direita ainda espera muito do ex-presidente

Reprodução/Jovem Pan Fala foi durante evento em Santa Catarina



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que a direita ainda deposita grandes expectativas em Jair Bolsonaro e que as eleições deste ano serão o início da construção para 2026. Tarcísio participou de um evento em Santa Catarina, onde esteve ao lado de diversas autoridades conservadoras, incluindo o ex-presidente Bolsonaro. Durante o evento, o governador fez um discurso elogiando Bolsonaro e destacando a importância da união entre os partidos de direita para as próximas eleições.

Tarcísio ressaltou que Bolsonaro continua sendo a principal voz da direita no Brasil e que é a ele que todos recorrem em momentos de dificuldade. O governador enfatizou a necessidade de adaptação e melhoria contínua no país, sempre ao lado de autoridades de direita. Ele destacou a importância de os partidos conservadores estarem unidos para vencer as eleições municipais de 2024, já com vistas às eleições presidenciais de 2026. Tarcísio também mencionou que Bolsonaro enfrentou diversas narrativas enquanto esteve no poder, mas que todas foram superadas. “Nós tivemos ensinamentos valiosos, tem um caminho que nos foi ensinado. É verdade que nós temos que fazer sacrifícios. Nós temos um grande compromisso e neste ano é ano de dar cara a tapa”, disse o governador em trecho do discurso durante o evento.

O plano dos partidos ligados à direita, como o PL de Bolsonaro e o Republicanos de Tarcísio, é conquistar o maior número possível de prefeituras em 2024 para fortalecer a base para as próximas eleições. Tarcísio é o favorito de Bolsonaro para concorrer à presidência caso o ex-presidente continue inelegível.

O evento em Santa Catarina contou também com a presença do presidente argentino Javier Milei, que assistiu a um jogo de futebol ao lado de Tarcísio, Bolsonaro e Jorginho Melo, governador de Santa Catarina.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini