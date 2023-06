Tarcísio de Freitas recebe Bolsonaro para hospedagem no Palácio dos Bandeirantes

Também nesta quinta-feira, governador de SP dá pontapé inicial para transferência da sede do governo paulista para o centro da capital paulista

Reprodução/Jovem Pan News Governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e ex-presidente Jair Bolsonaro durante encontro na feira Agrishow, no interior de SP



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, recebe nesta quinta-feira, 1º, o ex-presidente Jair Bolsonaro no Palácio dos Bandeirantes. É a primeira vez que o ex-presidente comparece à sede do governo paulista, a convite de Tarcísio. O atual chefe do Executivo de São Paulo foi ministro da Infraestrutura na gestão Bolsonaro. A expectativa é que eles se encontrem à tarde, depois de o ex-presidente comparecer a uma consulta médica. Entre os assuntos da reunião entre os dois está a eleição municipal de 2024. Bolsonaro vai dormir no Palácio dos Bandeirantes. Na sexta-feira, 2, ele e Tarcísio devem comparecer a um evento na Academia da Polícia Militar do Barro Branco. Essa é a segunda vez que Tarcísio e Bolsonaro aparecem juntos em São Paulo. A primeira foi em Ribeirão Preto, no interior do Estado, durante a abertura da feira Agrishow, em 1º de maio. Nos corredores do Palácio dos Bandeirantes, Tarcísio diz que mantém boa relação com o ex-presidente, de quem é amigo, e que conversa regularmente com ele pelo telefone.

Mudança de endereço

Ainda nesta quinta-feira, Tarcísio de Freitas dá inicio ao processo de transferência da sede do governo de São Paulo do bairro do Morumbi, onde atualmente está instalado o Palácio dos Bandeirantes, na Zona Sul da capital, para o centro da capital paulista. A intenção do governador é revitalizar a região central da cidade. Caso a mudança seja realizada, a administração do governo do Estado de São Paulo deve se alocar no Palácio dos Campos Elíseos, nos arredores da Praça Princesa Isabel. Para isso, o governador participa, às 10h, de uma reunião e assinatura de autorizo do projeto de estudo para transferência da Sede Administrativa do Governo do Estado de São Paulo.