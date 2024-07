Tarcísio e Ricardo Nunes participam do desfile de 9 de Julho

Comemorações da Revolução Constitucionalista de 1932 ocorrem no Parque do Ibirapuera, em frente ao Obelisco, local tradicional para o evento; autoridades não fizeram discurso

GABRIEL SILVA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O 92° aniversário da Revolução Constitucionalista contou com a presença de autoridade como o governador Tarcísio de Freitas, o prefeito Ricardo Nunes e o secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite



O Estado de São Paulo celebra nesta terça-feira, dia 9 de julho, o aniversário da Revolução Constitucionalista de 1932. As comemorações ocorrem no Parque do Ibirapuera, em frente ao Obelisco, local tradicional para o evento. A Avenida Pedro Álvares Cabral e outras vias próximas foram interditadas, exigindo atenção dos motoristas que precisam fazer desvios, especialmente aqueles que se dirigem ao aeroporto vindo da região dos Jardins. A cerimônia começou às 9h, com presenças do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e do governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos). O evento incluiu um desfile com a participação da cavalaria e de carros da polícia, que durou cerca de uma hora. Diferente de anos anteriores, não houve discursos do governador ou do prefeito, que comparecem apenas para assistir ao desfile.

Em razão do feriado, o rodízio de veículos está suspenso na capital paulista. O aniversário da Revolução Constitucionalista de 1932 é uma data de grande importância para os paulistas, marcando a luta pela derrubada do governo de Getúlio Vargas e a promulgação de uma nova Constituição no Brasil. Apesar da derrota militar do movimento, algumas de suas principais reivindicações foram atendidas posteriormente. Por exemplo, houve a nomeação de um interventor civil e paulista, a convocação de uma Assembleia Constituinte e a promulgação de uma nova Constituição, em 1934. As celebrações no Parque do Ibirapuera são uma forma de homenagear os combatentes e relembrar a história.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini