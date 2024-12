Tarcísio nomeia Mauro Caseri como novo ouvidor da Polícia de SP

Chefe de gabinete da Ouvidoria foi escolhido a partir de uma lista tríplice e sucederá Claudio Aparecido Silva; nomeação ocorre em meio a uma escalada de mortes e violência policial no estado

A decisão foi oficializada por meio de publicação no Diário Oficial



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou nesta quarta-feira (18) a nomeação de Mauro Caseri, 64 anos, como o novo ouvidor da Polícia do estado, cargo que ocupará de 2025 a 2027. A decisão foi oficializada por meio de publicação no Diário Oficial. Caseri, que atualmente é chefe de gabinete da Ouvidoria, foi escolhido a partir de uma lista tríplice e sucederá Claudio Aparecido Silva.

O ouvidor da Polícia, vinculado à Secretaria de Segurança Pública, desempenha a função de ombudsman, recebendo denúncias e exigindo fiscalização das ações policiais, embora não possua autoridade para realizar investigações. Com mais de 30 anos de filiação ao PT, Caseri traz consigo uma vasta experiência em movimentos sociais e foi um dos responsáveis pela criação do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A nova gestão de Caseri se inicia em um contexto alarmante, marcado por um aumento significativo na violência policial em São Paulo. Nos primeiros nove meses de 2024, o número de mortes causadas por policiais militares cresceu 82% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Foram registradas 474 mortes entre janeiro e setembro de 2024, em contraste com 261 ocorrências em 2023. Além das mortes, o cenário é agravado pelo registro de 231 feridos em confrontos com a polícia, o que representa um aumento de 32% em relação ao ano passado. Caseri expressou preocupações sobre a atual gestão da segurança pública, enfatizando a urgência de discutir a letalidade policial e o impacto do estresse mental sobre os policiais.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Victor Oliveira