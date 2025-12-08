Tarcísio quebra o silêncio e declara apoio a Flavio: ‘Vai contar com a gente’

Governador afirmou que a lealdade ao ex-presidente Jair Bolsonaro é “inegociável”, mas disse que decisões eleitorais ainda serão “amadurecidas”

Reprodução via X Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e senador Flávio Bolsonaro



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) quebrou o silêncio nesta segunda-feira (8) sobre a movimentação do senador Flávio Bolsonaro para disputar a Presidência da República em 2026. Questionado sobre a declaração de Flávio de que sua candidatura seria “irreversível” e que o sobrenome Bolsonaro seria uma vantagem eleitoral, o governador afirmou que a lealdade ao ex-presidente Jair Bolsonaro é “inegociável” e destacou que Flávio “terá o apoio” do grupo bolsonarista no debate sobre o futuro do país, embora tenha ponderado que decisões eleitorais serão amadurecidas “no tempo certo”

“Flávio vai contar com a gente. Ele tem uma grande responsabilidade. Se junta a grandes nomes da oposição, como Zema e Caiado, para discutir o futuro do Brasil”, declarou Tarcísio.

O governador afirmou que a oposição precisa se unir em torno de um debate profundo sobre os desafios estruturais do país.

Apoio em 2026 ainda indefinido

Apesar do tom de alinhamento e das reiteradas demonstrações de proximidade com o clã Bolsonaro, Tarcísio afirmou que a definição de apoio eleitoral só será tomada mais adiante: “A gente vai avaliar ao longo do tempo, tem tempo de maturação”, afirmou, evitando cravar posição definitiva sobre essa ter sido ou não a melhor estratégia.

A fala ocorre em meio ao crescimento das articulações no campo da direita para 2026, com Flávio Bolsonaro se colocando como nome da família para suceder o pai no papel de liderança nacional e com governadores aliados, como Romeu Zema (MG) e Ronaldo Caiado (GO), participando das conversas.

Certeza de crise fiscal

O governador também mencionou desigualdades regionais, necessidade de economia mais aberta e competitiva e desafios energéticos. Tarcísio disse ainda que o país deve se preparar para um cenário fiscal mais difícil: “A gente tem que se preparar para uma crise fiscal. Ela vai acontecer. A questão é: como vamos nos preparar para isso?”, destacou.

As declarações aconteceram durante a inauguração de uma Unidade de Pronto Atendimento na cidade de Diadema, na Grande São Paulo.