Tarcísio rebate Lula e diz que contrato para expansão da linha 5 do Metrô de SP está assinada

Em evento realizado no último sábado, o presidente afirmou que não formalizaria o acordo para a obra devido às ausências do governador e do prefeito Ricardo Nunes

TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO CONTEÚDO O governador do Estado, Tarcísio de Freitas, parrticipa de evento sobre a expansão da Linha 5-Lilás



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), rebateu, via redes sociais, uma declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Durante um evento em São Paulo neste sábado (29), o presidente afirmou que não assinaria o contrato da obra de expansão da linha 5 do Metrô de São Paulo porque o Tarcísio e o prefeito Ricardo Nunes (MDB) não estavam presentes. Em sua postagem, o governador afirmou que a assinatura já foi feita. “Almoçando com a tranquilidade de quem sabe que o aditivo do contrato que vai levar a Linha 5 do Metrô até o Jardim Ângela já está assinado”, escreveu Tarcísio, que postou junto com a mensagem uma foto comendo um hambúrguer. No evento, Lula expressou sua insatisfação com a ausência de Tarcísio e Nunes, destacando que não assinaria o contrato de expansão da linha 5, que faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), devido à importância que atribui à presença dos dois.

Ricardo Nunes não participou do evento porque Guilherme Boulos (PSOL), seu concorrente direto nas eleições municipais, estava presente. Já Tarcísio de Freitas estava em uma agenda em Londres, na Inglaterra. A ausência dos dois políticos foi vista por Lula como um impedimento para a assinatura do contrato, ressaltando a importância da presença de ambos para a continuidade do projeto. O petista enfatizou a necessidade de cooperação entre os diferentes níveis de governo para a realização de grandes obras de infraestrutura.

Veja o post de Tarcísio

Almoçando com a tranquilidade de quem sabe que o aditivo do contrato que vai levar a Linha 5 do Metrô até o Jardim Ângela já está assinado. pic.twitter.com/ZcSenI6SgP — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) July 1, 2024

*Com informações do repórter Alvaro Nocera