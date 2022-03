Tarcisio: ‘Temos que mostrar capacidade para entender os problemas de São Paulo’

Mesmo carioca, Ministro da Infraestrutura afirmou que o povo paulista é ‘acolhedor’; membro do governo Bolsonaro se filiará ao Republicanos

Edu Andrade/Estadão Conteúdo Tarcísio Freitas é o atual ministro da Infraestrutura do governo Jair Bolsonaro



O ministro da Infraestrutura, Tarcisio Gomes de Freitas, esteve nesta sexta-feira, 25, no aeroporto de Congonhas para a entrega de um novo sistema de segurança para pousos e decolagens e falou com os jornalistas locais sobre a sua candidatura. O membro da Esplanada alegou que precisa mostrar ao povo de São Paulo que tem “capacidade de entender os problemas” do Estado e que irá “propor soluções” para a população. Mesmo carioca, o chefe da pasta alegou que o povo paulista é “acolhedor”.

Nesta semana, Tarcisio se juntou a Damares Alves, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e acertou a sua filiação ao partido Republicanos. O evento que marcará a ida de Freitas ao grupo político está agendada para acontecer na próxima segunda, dia 28. Seu último dia como membro do governo Bolsonaro deverá ser na quinta, dia 31. Após a data, Tarcísio irá se dedicar à corrida ao Palácio dos Bandeirantes.