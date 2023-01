TCU dá cinco dias para Abin e PM informarem se tinham indícios de que vandalismo ocorreria no DF

Manifestantes invadiram e depredaram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal no último domingo; pedido foi realizado pelo ministro Vital do Rêgo

EVARISTO SA / AFP Sede dos Três Poderes em Brasília, no Distrito Federal, foram invadidos no domingo, 8



O ministro Vital do Rêgo, do Tribunal de Contas da União (TCU), concedeu nesta quarta-feira, 11, à Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) o prazo de cinco dias para que as instituições informem o órgão se houve a identificação de indícios de que ocorreriam vandalismos nos atos registrados na Praça dos Três Poderes no último domingo, 8. A equipe de reportagem da Jovem Pan teve acesso ao documento e nele consta que o magistrado deseja saber da Abin e da PM do DF se houve identificação prévia de perigo, além de possíveis notificações informando teor, data e destinatário dos alertas de possíveis violências nas manifestações. Além da Abin e dos agentes de segurança, o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, os ministérios da Defesa e Justiça, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e o Departamento de Polícia Federal também foram notificados a informarem se receberam informes sobre perigos no último domingo. As respostas embasarão o processo que corre no TCU a respeito do caso, já que o tribunal busca identificar os atuantes, quantificar o dano causado e apurar o possível envolvimento de agentes públicos na ação – de maneira direta, indireta ou por omissão. O prazo de cinco dias começa a contar à partir da notificação dos destinatários.