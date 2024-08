TCU entrega ao TSE lista com 9.700 nomes que podem ser impedidos de concorrer nas eleições municipais

Relação mostra gestores que, nos últimos oito anos, não prestaram contas ao tribunal, praticaram atos lesivos aos cofres públicos ou desviaram recursos

FÁTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Fachada do Tribunal de Contas da União (TCU), em Brasília



O TCU (Tribunal de Contas da União) entregou ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) uma lista com aproximadamente 9.700 nomes de pessoas com contas irregulares. A Justiça Eleitoral analisará se os candidatos incluídos nesta lista poderão concorrer nas eleições municipais de outubro. A lista relaciona indivíduos que tiveram problemas com a gestão de dinheiro público nos últimos oito anos, com contas julgadas improcedentes. Os juízes eleitorais utilizarão essas informações para verificar a elegibilidade dos candidatos previstos para as eleições municipais deste ano. A determinação pode impedir que uma pessoa se candidate ou assuma um cargo eletivo.

A lista inclui gestores que não prestaram contas ao tribunal, praticaram atos lesivos aos cofres públicos ou desviaram recursos. Pela legislação, pessoas com esse tipo de condenação não podem se candidatar a cargos eletivos. O primeiro turno das eleições está marcado para 6 de outubro, e o segundo turno, se necessário, ocorrerá em 27 de outubro, apenas em municípios com mais de 200 mil eleitores. Neste ano, os brasileiros escolherão novos prefeitos e vereadores.

*Com informações de Henrique Carmo