TCU realiza nova auditoria e garante segurança das urnas eletrônicas

Fernando Frazão/Agência Brasil Urnas eletrônicas são seguras e auditáveis, diz TCU



O Tribunal de Contas da União (TCU) realizou uma nova fase das auditorias nas urnas eletrônicas e anunciou nesta quarta-feira, 13, que o Tribunal Superior Eleitoral tem planos de contingência que garantem a segurança e a normalidade – bem como a auditoria – dos equipamentos de votação. Segundo o tribunal, não foram identificados quaisquer situações de potenciais riscos à realização do pleito em outubro deste ano. “Como exemplo, destacam-se os planos de contingências de votação e apuração motivadas por problemas na urna eletrônica. Para essa situação, o TSE reserva cerca de 3% e os TREs aproximadamente 15% do total das urnas para contingências. Esses números atenderam satisfatoriamente às necessidades nas últimas eleições”, explicou o ministro Bruno Dantas. As ações do TCU integram a terceira etapa da auditoria realizada que envolve desde a conferência dos itens até a totalização dos votos. A segurança, auditabilidade e confiabilidade do sistema também foram verificados e o resultado foi divulgado durante sessão plenária.