Tebet defende que Campos Neto se explique no Senado se juros não caírem em agosto

Comissão no Senado aprovou requerimentos pedindo a presença do presidente do Banco Central

Simone Tebet colocou pressão na diretoria do Banco Central



A ministra do Planejamento e Gestão, Simone Tebet, defendeu nesta terça-feira, 27 que, se não houver redução na taxa de juros Selic em agosto, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, seja convocado para dar explicações ao Senado. Na última quarta-feira, 22, o Conselho Monetário Nacional (Copom), órgão vinculado ao BC, manteve pela sétima vez seguida a Selic em 13,75%. Tebet foi questionada por jornalistas se o Senado deverá tomar medidas em relação à legislação que estabelece a autonomia do Banco Central caso o Copom não reveja sua posição na próxima reunião. “Eu um caso desse, sem dúvida nenhuma, convocaria o presidente do Banco Central, mas acredito que não vai ser necessário”, disse a ministra, após evento no Palácio do Planalto.

Mais cedo, a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou requerimento para que Campos Neto seja convidado a prestar esclarecimentos sobre a taxa básica de juros. Quatro pedidos com o mesmo teor foram aprovados pela comissão nesta terça-feira, 27, de autoria dos senadores Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), Ciro Nogueira (PP-PI), Rogerio Marinho (PL-RN) e Plínio Valério (PSDB-AM). Campos Neto já esteve na CAE em 25 de abril, quando defendeu a autonomia do Banco Central e a política monetária adotada pelo BC. Também nesta terça, ata divulgada pelo Comitê de Política Monetária do BC (Copom) abriu a possibilidade de redução dos juros em agosto, condicionada à redução da inflação. Ainda durante a manhã, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar Campos Neto pelos juros altos. “Tem um cidadão no Banco Central, que a gente não sabe quem pôs ele lá, que traz um juro de 13,75%”, disse Lula, em live semanal transmitida em suas redes sociais.