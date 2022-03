Telegram adere a programa de combate às notícias falsas do TSE

Aplicativo foi o último do tipo a colaborar com a corte, após quase ser suspenso no Brasil

ELIANE NEVES/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO FTA20220318094 - 18/03/2022 Alexandre de Moraes chegou a determinar a suspensão do Telegram, mas medida foi revogada pelo próprio ministro pouco depois



O Telegram aderiu nesta sexta, 25, ao programa de combate às notícias falsas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), assim como outras redes sociais e aplicativos de mensagens já haviam feito anteriormente. Segundo o TSE, a intenção é combater notícias falsas sobre o processo eleitoral e o sistema eletrônico de votação, contrapondo-as com as notícias verdadeiras, apuradas e checadas pela imprensa profissional.

O Telegram quase foi suspenso pelo TSE na última semana, quando o ministro do TSE Alexandre de Moraes determinou a suspensão do funcionamento do aplicativo em território nacional, a menos que cumprisse com algumas ordens, como suspender canais, bloquear mensagens consideradas falsas e indicar um representante no Brasil. A empresa dona do app, que é sediada em Dubai, cumpriu as obrigações e evitou a suspensão. O aplicativo vinha sendo bastante usado para contestar a segurança das urnas eletrônicas por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL).