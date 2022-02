Telegram bloqueia contas de Allan dos Santos após determinação de Alexandre de Moraes

Aplicativo seria suspenso por 48 horas caso não cumprisse a ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal

Alessandro Dantas/Agência Senado - 04/02/2021 Canal Terça Livre, de Allan dos Santos, foi banido Telegram neste sábado, 26



O Telegram bloqueou neste sábado, 26, após determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, (STF), três canais ligados a Allan dos Santos. A ação ocorre por determinação do magistrado e, caso o aplicativo não cumprisse a norma, a plataforma seria banida por dois dias. De maneira inédita, é a primeira vez que o programa cumpre uma decisão das autoridades brasileiras. O proprietário dos canais bloqueados é alvo de uma investigação, a qual Moraes é o relator, sob suspeita de integrar uma milícia digital com objetivo de atacar as instituições brasileiras.

Em sua argumentação, o ministro determinou “o bloqueio de perfis relacionados a ALLAN DOS SANTOS no Telegram, em razão de o investigado ter se utilizado do alcance de seus perfis nos aplicativos como parte da estrutura destinada à propagação de ataques ao Estado Democrático de Direito, ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Senado Federal, além de autoridades vinculadas a esses órgãos.”