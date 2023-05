Telegram cumpre decisão do STF e apaga mensagem contra PL das Fake News

Aplicativo havia enviado aos usuários da plataforma uma mensagem contrária ao projeto de lei 2630/2020

Yuri KADOBNOV / AFP Aplicativo de mensagens Telegram havia publicado uma nota contrária ao PL 2630/2020



O aplicativo Telegram cumpriu nesta quarta-feira, 10, a decisão determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e apagou a mensagem enviada na última terça-feira, 9, contra Projeto de Lei 2630/2020 – conhecida como PL das Fake News. Na publicação, além de excluir o conteúdo prévio, a empresa ressaltou que trata-se de uma decisão judicial e que, portanto, foi “obrigada” a cumpri-la. Após o ressalvo, o Telegram anexou uma mensagem que o magistrado da Suprema Corte determinou que fosse encaminhada: “Por determinação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a empresa Telegram comunica: A mensagem anterior do Telegram caracterizou FLAGRANTE e ILÍCITA DESINFORMAÇÃO atentatória ao Congresso Nacional, ao Poder Judiciário, ao Estado de Direito e à Democracia Brasileira, pois, fraudulentamente, distorceu a discussão e os debates sobre a regulação dos provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada (PL 2630), na tentativa de induzir e instigar os usuários a coagir os parlamentares”.

