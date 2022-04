Terceira via promete anunciar candidato único no dia 18 de maio

Nota divulgada pelo União Brasil, e com a participação de MDB, PSDB e Cidadania, também pede a outros partidos para ‘se incorporar’ ao projeto eleitoral

Reprodução/Facebook/União Brasil Terceira via deverá anunciar uma candidatura única à presidência ainda neste mês



Mandatários dos partidos que promovem a terceira via (União Brasil, MDB, PSDB e Cidadania), divulgaram uma nota conjunta em que agendam para o dia 18/05 o lançamento de uma candidatura única. No documento, as siglas informam que houve uma reunião em Brasília nesta quarta-feira, 6, para seguir as “tratativas para apresentar um candidato(a) à Presidência da República como a alternativa no campo democrático”. A publicação é assinada por Luciano Bivar, Baleia Rossi, Bruno Araújo e Roberto Freire; presidentes nacionais do União Brasil, MDB, PSDB e Cidadania, respectivamente, e o grupo pede que “outras forças políticas democráticas” integrem o “projeto em defesa do Brasil”. Dois dos partidos incluídos na nota já estão com candidatos lançados para apreciação pública. Segundo pesquisa divulgada pelo instituto Ipespe, após a saída de Sergio Moro (União Brasil) da corrida ao Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro (PL) foi o maior herdeiro dos votos que seriam do ex-juiz. O candidato tucano à presidência, João Doria (PSDB), aparece com 3% das intenções de voto. Já Simone Tebet (MDB) registrou ter 2% da preferência do eleitorado.