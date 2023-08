Torres na CPMI, Silvinei preso, candidato do Equador assassinado e muito mais: confira os destaques da semana

Ponto Final, programete das redes sociais da Jovem Pan News, também fala sobre Cúpula da Amazônia e a investigação contra o Sleeping Giants Brasil na Comissão do Senado

Nesta semana, Anderson Torres (União) prestou depoimento à CPMI do 8 de Janeiro. Durante as declarações, o ex-secretário afirmou que, até a noite de 6 de janeiro, não foi notificado sobre os atos na Esplanada. Torres também disse que se o protocolo de ações integradas fosse praticado, “seríamos poupados dos lamentáveis atos”. Na manhã de quarta-feira, 9 de agosto, Silvinei Vasques foi preso em Florianópolis, Santa Catarina. O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal foi detido em operação da Polícia Federal que apura supostas interferências nas eleições de 2022. A investigação da PF aponta que Silvinei ordenou ações que dificultaram o acesso de eleitores às urnas, principalmente em cidades do Nordeste do país. Teria sido um “policiamento direcionado.

Também na quarta-feira, Fernando Villavicencio, candidato à presidência do Equador, foi assassinado com três tiros na cabeça após sair de um comício em uma escola em Quito. Segundo última pesquisa divulgada, Villavicencio tinha 6,8% das intenções de voto e figurava no quarto lugar na disputa eleitoral. Nesta quinta-feira, 10, a facção criminosa “Los Lobos” reivindicou o ataque que levou à morte do candidato.

