Tratativas entre Tabata e PSDB estão ‘avançando bem’, dizem fontes

Tucanos querem emplacar alguém na vaga de vice, mas nome cotado para compor a chapa é o do apresentador e jornalista José Luiz Datena, que se filiou ao PSB no ano passado

CLAUDIO REYES/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO DF - EDUCAÇÃO/INCENTIVO/PROJETO DE LEI/SANÇÃO - GERAL - A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) fala sobre a sanção do governo federal do seu projeto de lei 54/2021, em Brasília, nesta terça-feira (16). O PL institui um incentivo financeiro-educacional para evitar a evasão escolar no Ensino Médio. O público-alvo do incentivo são os estudantes de baixa renda matriculados no ensino médio da rede pública, em todas as modalidades, e pertencentes a famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). 16/01/2024



A possibilidade de o PSDB de São Paulo desistir de lançar um candidato próprio e apoiar a pré-candidatura Tabata Amaral, do PSB, está crescendo. Segundo fontes ligadas ao partido e a pré-campanha da deputada, as conversas entre os dois lados estão “avançando bem”, mas os tucanos querem emplacar alguém na vaga de vice. Até o momento, o nome cotado para compor a chapa de Tabata é o do apresentador e jornalista José Luiz Datena, que se filiou ao PSB no ano passado e tem feito aparições ao lado da pré-candidata. Ele esteve, inclusive, no lançamento da pré-campanha dela, no dia 25 de janeiro. Apesar da união, fontes afirmam que Datena “quer ajudar Tabata de qualquer jeito”, e que toparia tanto embarcar no cargo de vice quanto sair de cena.

Para o PSDB, a vaga é importante, uma vez que o partido tenta retomar algum tipo de protagonismo. A avaliação de alguns tucanos é que a legenda não tem um nome forte para lançar um candidato próprio e que, por isso, conseguir emplacar um vice na chapa de Tabata seria uma boa opção. A ideia de apoiar a reeleição do atual prefeito, Ricardo Nunes, do MDB, está cada vez mais distante – pelo menos na avaliação do presidente do diretório municipal do PSDB, José Aníbal. Tucanos afirmam que o PSDB “não tem chance” de vice na chapa de Nunes contra partidos mais fortes que terão prioridade, como o PL e o Republicanos. Além disso, a direção da sigla rechaça a ideia de se juntar a uma chapa apoiada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

Nomes possíveis

Membros do PSDB citam a possibilidade de a chapa ter o próprio José Aníbal, ex-senador, como vice; nomes como o de Ricardo Tripoli, ex-deputado federal, também foram citados. Atualmente, o PSDB está dividido em três alas: a que quer lançar um candidato próprio; a que deseja apoiar Nunes e a que quer fazer parte da chapa de Tabata.