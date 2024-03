TRE-DF decide tornar Leandro Grass inelegível por 8 anos

Condenação é por descumprimento das normas eleitorais durante a disputa pelo governo em 2022; presidente do Iphan disse que vai entrar com recurso

Valter Campanato/Agência Brasil Por 4 votos a 2, Leandro Grass é declarado inelegível



O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) decidiu por 4 votos a 2 pela inelegibilidade do ex-deputado distrital e ex-candidato a governador do DF, Leandro Grass (PV), por um período de 8 anos, por descumprimento das normas eleitorais durante a disputa pelo governo em 2022. A ação foi disciplinada pela Coligação Unidos pelo DF, ligada ao governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), que acusou Grass de disseminar notícias falsas sobre o adversário durante a campanha. A sanção dos desembargadores também atingiu Olgamir Amancia Ferreira, candidata a vice-governadora da chapa (PCdoB) e, como agravante, condenou o coordenador de comunicação da candidatura do sociólogo, Ricardo Taffner, a pagar uma multa no valor de R$ 20 mil.

O relator do caso, desembargador Mario-Zam Belmiro Rosa considerou a ação improcedente e defendeu que os atos do candidato não geraram gravidade para desequilibrar o resultado das eleições, tendo em vista que Ibaneis conseguiu se reeleger em primeiro turno. Ele foi acompanhado pelo desembargador Demétrius Gomes Cavalcanti, mas tiveram o voto vencido.

O político ficou em segundo lugar no resultado da última eleição (434.587 votos) e atualmente ocupa o cargo de presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Ele afirmou que entrará com recurso “confiado na justiça e na verdade” e que “não desistirá de Brasília”. “Afirmo com clareza e veemência: continuo firme e convicto de que fiz a disputa eleitoral de maneira íntegra, correta e sem cometer qualquer tipo de abuso de poder”, destacou, em nota.