TRE-RS cassa mandato do deputado federal Maurício Marcon

Justificativa é que o partido do político teria fraudado cota de gênero nas eleições de 2022; cabe recurso ao TSE

Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados Sete desembargadores votaram pela cassação de deputado



O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) determinou a cassação do mandato do deputado federal Maurício Marcon (Podemos-RS), nesta terça-feira (16). A justificativa é que o partido teria cometido fraude à cota de gênero na lista da legenda para as eleições de 2022. Marcon, por fazer parte da sigla, também seria responsável pela fraude. Em live no Instagram, o deputado se justificou e afirmou que, na época das eleições, o Podemos cumpria devidamente o número necessário de candidaturas femininas. “A gente acredita na Justiça brasileira. Não podemos deixar de acreditar. Um deputado eleito com 140 mil votos, sem ter cometido crime nenhum, vai conseguir cumprir seu mandato até o fim”, disse Marcon, que pretende recorrer da decisão. Sete desembargadores votaram pela cassação de deputado e dos suplentes do Podemos, determinando novo cálculo do quociente eleitoral. Agora, cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre como prosseguir com o caso.

