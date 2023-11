TRE-SC rejeita ação contra senador por suposto uso de lojas da Havan em campanha

Jorge Seif foi secretário da Pesca na gestão Jair Bolsonaro; coligação formada por PSD, União Brasil e Patriota alega que o atual parlamentar utilizou estrutura de Luciano Hang durante corrida eleitoral

Roque de Sá/Agência Senado Em discuro, à tribuna, senador Jorge Seif (PL-SC)



de R$19,90/mês R$ 14,90 por mês plano anual Quero assinar agora mesmo! *Cancele a qualquer momento

O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Cantarina (TRE-SC) rejeitou por unanimidade nesta terça-feira, 7, uma ação contra o senador Jorge Seif (PL) por suposto abuso de poder econômico nas eleições de 2022. A Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) foi apresentada pela coligação formada por PSD, União Brasil e Patriota, que pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os partidos alegam que o senador utilizou a estrutura físcia e de pessoal das lojas Havan, do empresário Luciano Hang, a favor de sua campanha. Entre as acusações feitas contra o ex-secretário da Pesca de Jair Bolsonaro (PL) estão o uso de transporte aéreo para fazer campanhas e o uso do espaço físico para gravação de lives e vídeos para as redes sociais. Além de Seif, os seus suplentes Hermes Klann e Adrian da Blukit, e Luciano Hang, também foram alvos do processo. O caso, que começou a ser julgado em 26 de outubro, foi retomado em sessão realizada pelo TRE de Santa Catarina nesta terça-feira. “No meu sentir, não há prova da ocorrência dos fatos narrados iniciais. A doação feita de forma pessoal por Luciana Hang às campanhas foram lícitas”, afirmou juiz Willian Medeiros de Quadros ao rejeitar a ação contra Seif, alegando que não há provas para determinar que o senador praticou suposto abuso de poder econômico.