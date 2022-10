Tribunal de Contas quer acelerar resultado de auditoria das urnas eletrônicas

Corte de contas aumentou o número de auditores e o resultado da análise será encaminhado ao TSE

Reprodução/Tribunal de Contas da União Bruno Dantas disse que espera que o término da verificação do tribunal ocorra após o minutos após TSE liberar os dados



O Tribunal de Contas da União (TCU) quer acelerar o resultado da auditoria das urnas eletrônicas. Para isso, o tribunal aumentou o número de auditores. A informação foi divulgada pelo presidente em exercício do TCU, ministro Bruno Dantas. A ideia é concluir a checagem dos equipamentos pouco tempo depois do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) liberar os dados de cada sessão. “Espero que nossa verificação seja concluída poucos minutos depois que o TSE liberar a totalização de cada sessão”, disse Dantas. O resultado deve ser apresentado na noite deste domingo, 2. Serão 54 auditores nos estados e 15 na sede do tribunal, que fará a verificação em 540 seções eleitorais durante todo o domingo. O resultado da análise será encaminhado ao TSE. A Corte Eleitoral decidirá se anunciará ou não. Além disso, o órgão fará a conferência de 4.161 urnas. A divulgação do resultado desta inspeção será em novembro. “Tudo correndo na mais absoluta tranquilidade e todos os testes foram bem sucedidos”, afirmou o presidente da Corte de Contas.