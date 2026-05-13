Trump divulga foto de nota de US$ 100 com seu rosto

Em abril, os EUA já haviam anunciado uma edição limitada de passaportes com o rosto e a assinatura do presidente em comemoração aos 250 anos da independência do país

Reprodução/Truth Social Nota de 100 dólares com o rosto de Trump estampado



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou nesta quarta-feira (13) a imagem de uma nota de 100 dólares com o seu rosto em sua rede social Truth Social. O verso da nota trazia ainda a frase “nota de vitória federal”, em tradução literal.

Em abril, os Estados Unidos já haviam anunciado que emitiria uma edição limitada de passaportes com o rosto e a assinatura do presidente em comemoração aos 250 anos da independência do país.

Além desse episódio, a Casa da Moeda dos EUA também anunciou planos para uma moeda de ouro comemorativa com a imagem de Donal Trump para marcar o aniversário da fundação do país.

Já as cédulas de papel-moeda, segundo o Departamento do Tesouro, devem passar a ter a assinatura de Trump, sendo esta a primeira vez que um presidente em exercício assina o dinheiro norte-americano.