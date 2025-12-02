Trump diz que teve ‘boa conversa’ com Lula sobre tarifaço: ‘Gosto dele’

Ricardo Stuckert/PR Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Encontro com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante o 47ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático - ASEAN em Kuala Lampur, Malásia.



O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que teve uma “boa conversa” com o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, nesta terça-feira, 2, ao ser questionado por repórteres em evento da Casa Branca no período da tarde para anunciar doação da Dell ao Trump Accounts.

“Tivemos uma boa conversa. Falamos mais sobre o comércio e sanções econômicas contra o Brasil. Mas, sabem, gosto dele”, disse Trump, sem acrescentar detalhes.

Conversa entre os presidentes

O Governo anunciou nesta terça-feira (2) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva telefonou para o presidente americano Donald Trump. Em chamada que durou 40 minutos, os líderes teriam discutido diversos assuntos, como economia e combate ao crime organizado, segundo o Planalto. Também informou que o petista indicou que a decisão de retirada das tarifas de 40% a alguns produtos brasileiros foi positiva, mas que outros produtos tarifados precisam ser negociados.

Lula também teria reforçado a Trump a urgência em cooperação em ações contra o crime organizado, que teria sido bem aceito pelo americano, que se colocou a “disposição em trabalhar junto com o Brasil e que dará todo o apoio a iniciativas conjuntas entre os dois países para enfrentar essas organizações criminosas”, diz o comunicado. Trump vem fazendo ataques recorrentes a embarcações no caribe com a justificativa de que estariam levando drogas para os Estados Unidos.

*Com informações de Estadão Conteúdo