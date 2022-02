TSE aprova criação do partido União Brasil, fusão entre PSL e DEM

Legenda nasce com a maior bancada do Congresso Nacional; agremiação será presidida por Luciano Bivar

José Cruz/Agência Brasil TSE aprovou fusão entre PSL e DEM



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou nesta terça-feira, 8, por unanimidade, a criação do União Brasil, fusão entre o PSL e o DEM. O relator do pedido, ministro Edson Fachin, disse que a legenda apresentou todos os requisitos necessários para a fusão. “Portanto, verifico cumpridos integralmente os requisitos objetivos para a fusão do Democratas e do Partido Social Liberal. E assim, para o deferimento do partido político resultante, denominado União Brasil.” O novo partido terá o número 44 nas eleições presidenciais e nasce com a maior bancada do Congresso Nacional. O PSL tem 55 deputados na Câmara. O DEM tem 26. No senado, as siglas tem 5 e 2 parlamentares, respectivamente. No entanto, o número deve mudar, já que entre março e abril, no período chamado “janela partidária”, os deputados e senadores podem mudar de legenda para disputar a eleições. O União Brasil será presidido por Luciano Bivar, que hoje comanda o PSL. Já o presidente do DEM, ACM Neto, assume a secretaria-geral do novo partido.