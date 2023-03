TSE arquiva processos da Lava Jato sobre caixa 2 do PT, MDB e PP

Representações foram abertas, em 2016, pela então corregedora-geral eleitoral, ministra Maria Thereza de Assis Moura, após documentos encaminhados por Sergio Moro

O plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu, de forma unânime, nesta quinta-feira, 30, arquivar três processos contra o Partido dos Trabalhadores (PT), Progressistas (PP) e Movimento Democrático Brasileiro (MDB), que apuravam o suposto recebimento de recursos financeiros não declarados – prática conhecida como Caixa 2, desviados da Petrobras nas campanhas eleitorais de 2014. Os casos estavam relacionados com investigações provenientes da Operação Lava Jato. Em seu voto nesta quinta, o corregedor-geral eleitoral, ministro Benedito Gonçalves seguiu o posicionamento dos relatores de cada processo e optou pelo arquivamento das representações. “Não há o mínimo suporte de prova para poder prosseguir com a investigação”, disse o ministro. As representações contra os três partidos foram apresentadas em 2016, pela então corregedora-geral eleitoral, ministra Maria Thereza de Assis Moura. As três representações foram abertas em 2016, por iniciativa da então corregedora-geral eleitoral, ministra Maria Thereza de Assis Moura. A magistrada decidiu pela abertura dos processos após receber documentos encaminhados pelo ex-juiz Sergio Moro, então responsável pela Lava Jato na 13ª Vara Federal de Curitiba. “Constato, nesta análise preliminar da documentação, indícios de práticas ilegais tanto por parte do Partido dos Trabalhadores (PT), quanto pelo Partido Progressista (PP) e pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB)”, escreveu ela na ocasião. Além de Benedito Gonçalves, os demais ministros também votaram pelo arquivamento das representações.