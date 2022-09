TSE determina que Gleisi Hoffmann apague postagens que associam Bolsonaro a assassinato no MT

Gleisi Hoffmann, presidente do PT, responsabilizou Bolsonaro por crime no MT que teve motivação política

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ordenou a remoção de uma publicação da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, em que afirma que o presidente Jair Bolsonaro (PL) foi o “mandante” do assassinato de um apoiador de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Confresa, no Mato Grosso. A decisão é provisória, foi tomada pelo ministro Paulo de Tarso Sanseverino e havia sido solicitada pela campanha de Bolsonaro, que tenta a reeleição. Para o ministro, a publicação suja a imagem do presidente. A medida prevalecerá até o julgamento final da representação do TSE. Após isso, ela poderá ser mantida ou revogada. “Observo que a representante logrou demonstrar de forma suficientemente satisfatória que a manifestação impugnada é, em tese, capaz de conspurcar a honra do candidato Jair Bolsonaro, porquanto o associa — ou responsabiliza, como mandante — ao crime de assassinato”, escreveu Sanseverino.

Benedito Cardoso dos Santos foi morto na semana passada por Rafael Oliveira, apoiador de Bolsonaro, segundo as investigações da polícia. A vítima levou 15 facadas e o autor ainda tentou decapitá-lo na noite do dia 7 de setembro, em uma chácara, na Zona Rural do município, onde ambos trabalhavam. O crime, segundo as investigações, ocorreu após uma discussão sobre política. Rafael foi preso após procurar um atendimento médico. Ele acabou confessando o crime.