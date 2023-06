‘TSE errará se condenar Bolsonaro’, diz Valdemar Costa Neto

Ex-presidente será julgado no dia 22 de junho e pode se tornar inelegível

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Valdemar Costa defendeu Bolsonaro em suas redes sociais



O presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, divulgou um vídeo em suas redes sociais na noite desta terça-feira, 6, onde afirma que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cometerá um erro se tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. Valdemar comparou a situação de Bolsonaro com o caso do deputado federal cassado Deltan Dallagnol. Nesta terça-feira, o parlamentar mais votado do Paraná teve o mandato cassado pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. “Quando eu falei do Sergio Moro e do Dallagnol, não tenho nada contra eles. Tudo o que o Deltan e o Sergio Moro fizeram foi anulado pelo Supremo Tribunal Federal. Isso não justifica que tenha que cometer outro erro para corrigir o passado. Não estou defendendo ninguém e não estou acusando ninguém. Só sei que eles estão pagando por causa do excesso” afirmou.

Valdemar disse acreditar que o TSE não vai cassar os direitos políticos de Bolsonaro. “Não acredito que o TSE fará isso, porque estará errando se condenar Bolsonaro e deixar Bolsonaro inelegível. Nenhuma justificativa tem para exageros no Poder Judiciário”, disse o presidente da sigla. Valdemar disse estar triste com fato de boa parte já considerar Bolsonaro inelegível. ““como pode falar isso antes do julgamento? Vamos esperar o julgamento. Vamos confiar na Justiça e vamos pedir firmeza na lei para que a gente não ter problema. Porque as coisas mudam. Como o PT mudou. Do buraco vieram para a Presidência da República. Amanhã nós vamos estar na Presidência da República. É isso o que eu quero. Essa questão é a mais importante”, finalizou.