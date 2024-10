TSE unifica horário de votação para eleições municipais no Brasil

Apuração dos votos começará imediatamente após o fechamento das urnas, às 17h, por todo o país

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) anunciou a unificação do horário de votação em todo o Brasil para as eleições municipais deste domingo (6). A votação terá início às 8h e se encerrará às 17h, seguindo o horário de Brasília. Com essa decisão, todos os eleitores terão um total de nove horas para exercer seu direito de voto. Os municípios que estão em fusos horários diferentes devem se adaptar ao horário de Brasília. Essa mudança impacta cidades localizadas no Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima. No estado do Amazonas, a nova regra se aplica aos 62 municípios que estão divididos em dois fusos horários.

Os horários específicos de votação variam conforme a localidade. No Acre, os eleitores poderão votar das 6h às 15h. No Amazonas, 11 municípios terão o horário das 6h às 15h, enquanto os outros 51 poderão votar das 7h às 16h. Já em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima, a votação ocorrerá das 7h às 16h. A apuração dos votos começará imediatamente após o fechamento das urnas, às 17h. É importante ressaltar que os eleitores que estiverem na fila no momento do encerramento poderão votar, garantindo que todos tenham a oportunidade de participar do processo eleitoral.

