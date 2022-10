TSE vai monitorar os perfis de André Janones e Carlos Bolsonaro nas redes sociais

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai monitorar diariamente as redes sociais do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) e do deputado federal André Janones (Avante-MG). A determinação do corregedor-geral da Justiça Eleitoral, o ministro Benedito Gonçalves, visa identificar se existe a produção e divulgação de informações falsas pelos parlamentares. O trabalho deve ser efetuado pela Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação até o dia 29, um dia antes do segundo turno das eleições 2022. A decisão foi tomada nesta segunda-feira, 24. “No atual estágio processual, prepondera a percepção de que o comportamento de André Janones e de Carlos Bolsonaro nas redes possuem muitos aspectos similares, seja no que diz respeito à legítima atividade de organização da militância, seja, por outro lado, na difusão de conteúdos falsos ou gravemente descontextualizados, na persistência do uso de termos-chave para reativar os efeitos dos conteúdos removidos e na estratégia mobilizar seguidores a compartilhar conteúdos para tornar inócua eventual decisão da Justiça Eleitoral”, afirma o corregedor. Segundo o ministro, ao visitar o Twitter de ambos, nota-se “que sua atuação está longe da modéstia descrita em duas respectivas manifestações”. Além disso, pesa o fato das publicações atingirem milhares de interações, mostrando a força que ambos possuem nas redes sociais. Serão o monitorados os perfis no Twitter e do canal de Telegram dos parlamentares. Para Benedito Gonçalves, a maioria dos conteúdos é divulgada nestas redes. As informações deverão conter prints das postagens diárias e indicar se já houve a determinação da remoção do conteúdo ou de um direito de resposta. Foi determinado a elaboração de cinco relatórios de monitoramento e o primeiro deve ser enviado nesta terça-feira, 25, referente às postagens do dia 22. O último incluíra as postagens dos dias 28 e 29. Por fim, Janones e Bolsonaro devem ser avisados quando a análise identificar se o conteúdo publicado é inverídico e se possui elementos suficientes para a suspensão dos perfis, contas e canais até as 23h59 do dia 31 de outubro. As campanhas dos presidenciáveis pediram ao TSE a suspensão das redes sociais de ambos até o fim do segundo turno, mas os dois pedidos foram negados.