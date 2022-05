Tutinha, presidente do grupo Jovem Pan, recebe homenagem da Assembleia Legislativa de SP

Executivo do Grupo Jovem Pan foi condecorado com o Colar de Honra ao Mérito Legislativo; honraria é fruto do trabalho pela defesa da liberdade de expressão

Reprodução/YouTube/Alesp 'Digo e repito diariamente que o meu compromisso é com o Brasil e com a audiência da Jovem Pan', disse Tutinha em seu discurso



O presidente do grupo Jovem Pan, Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, popularmente conhecido como Tutinha, foi homenageado com a maior honraria cedida pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) nesta segunda-feira, 9. O empresário recebeu o Colar de Honra ao Mérito Legislativo em decorrência dos serviços prestados à sociedade em defesa da liberdade de expressão. A deputada estadual Leticia Aguiar (Progressistas), autora da homenagem, afirmou que a escolha de Tutinha baseia-se no reconhecimento das histórias de vida que produziram melhorias a São Paulo.

“Seu Tuta, e o Tutinha, nessa continuidade, lideraram a Jovem Pan. Todo o trabalho realizado, o compromisso com a verdade, a informação e o Brasil. Que o país dê certo e as pessoas recebam a informação correta, cristalina e limpa, para que as famílias brasileiras tenham conhecimento”, disse a deputada em entrevista ao programa Os Pingos nos Is. A parlamentar ressaltou que “essa honraria, concedida a poucas pessoas, escolhidas por nós parlamentares, é para mostrar para a sociedade pessoas que são importantes” e que seria importante “reconhecer o Tutinha pela sua inovação, gerando empregos e desenvolvimento para o Brasil”.

Em sua fala, Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho afirmou que “neste ano, o grupo Jovem Pan completa 80 anos. São 80 anos de um trabalho incansável, em defesa da família, democracia, liberdade de expressão e dos interesses do país. São 80 anos de um compromisso inegociável com a verdade. Digo e repito diariamente que o meu compromisso é com o Brasil e com a audiência da Jovem Pan. […] Esse não é um compromisso assumido sem riscos e desafios diários, mas com coragem, seriedade, respeito e muito trabalho”.