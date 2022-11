Twitter retém contas de Major Vitor Hugo e Coronel Tadeu

Redes social exibe a mensagem avisando que a conta “foi retida no Brasil em resposta a uma exigência legal”

O Twitter reteve neste domingo, 6, as contas dos deputados federais Coronel Tadeu (PL-SP) e Major Vitor Hugo (PL-GO). A rede social não forneceu detalhes sobre o motivo que levou a suspensão das contas dos parlamentares, mas exibe a seguinte mensagem para quem acessa os dois perfis: “A conta foi retida no Brasil em resposta a uma exigência legal”. Os dois parlamentares se manifestaram pelo Instagram. “Faço parte dos times de censurados”, escreveu Vitor Hugo acompanhada de uma imagem que mostra um aviso sobre a suspensão da conta. “Chegamos nesse ponto. Agora você decide o que faz: Resiste ou sucumbe. A Alemanha resistiu e venceu. A Venezuela não foi tão forte assim. Não desista dessa luta, pois ela só está começando”, publicou Coronel Tadeu. Ambos também questionaram o resultado das urnas nas eleições presidenciais. O pleito correu no domingo passado, 30, e terminou com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o atual presidente Jair Bolsonaro (PL).

Além deles, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) também teve suas contas suspensas no início da semana. A rede social também não exibe mais atualizações do vereador Nikolas Ferreira (PL-MG). O futuro deputado federal também teve seu Instagram suspenso por algumas horas, mas conseguiu recuperar o acesso. Marcos Cintra, que foi candidato a vice-presidente na chapa de Soraya Thronicke, também perdeu o acesso ao seu Twitter após uma série de questionamentos sobre o sistema eleitoral brasileiro.

