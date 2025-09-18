União Brasil dá 24 horas para filiados deixarem cargos no governo Lula

Legenda ainda advertiu que o descumprimento da determinação poderá resultar em punições previstas no estatuto, incluindo a expulsão

Najara Araújo/Câmara dos Deputados União Brasil atualmente comanda o Ministério do Turismo, sob Celso Sabino



O União Brasil anunciou nesta quinta-feira (18) que seus filiados têm prazo de 24 horas para entregar os cargos em comissão que ocupam no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A decisão consta em uma resolução aprovada pela cúpula da legenda. “Esse posicionamento, aliás, foi hoje unanimemente reforçado pela aprovação da resolução que determina aos filiados do União Brasil o desligamento, em até 24 (vinte e quatro) horas, dos cargos públicos de livre nomeação na Administração Pública Federal Direta ou Indireta, sob pena de prática de ato de infidelidade partidária”, diz a nota.

O partido atualmente comanda o Ministério do Turismo, sob Celso Sabino (União-PA), e possui indicados em outros órgãos da administração federal. Também foi responsável por indicar Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional) e Frederico Siqueira (Comunicações), ambos ligados ao senador Davi Alcolumbre (União-AP).

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A legenda ainda advertiu que o descumprimento da determinação poderá resultar em punições previstas no estatuto, incluindo a expulsão. Qualquer membro poderá denunciar a permanência de filiados no governo. O rompimento já vinha sendo sinalizado. Após formar federação com o PP, o União Brasil decidiu pelo desembarque do governo, mas não havia estabelecido prazo. Segundo dirigentes, a “gota d’água” ocorreu em agosto, quando Lula criticou Antonio de Rueda, presidente do partido, durante reunião ministerial.

Rueda e Ciro Nogueira (PP) já descartaram apoio a uma eventual candidatura de Lula à reeleição e defendem o lançamento de um nome de centro-direita em 2026. O União Brasil trabalha com a pré-candidatura do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, enquanto parte da oposição articula em torno de Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP).

A resolução também manifestou apoio ao presidente da legenda após reportagens apontarem suposta ligação dele com o Primeiro Comando da Capital (PCC), o que Rueda nega. Em comunicado, a cúpula do União Brasil declarou “irrestrita solidariedade” ao dirigente e criticou a divulgação de informações consideradas “infundadas, prematuras e superficiais que tentam atingir sua honra”.

NOTA OFICIAL

União Brasil, por meio de sua Executiva Nacional e de suas Lideranças na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, manifesta irrestrita solidariedade ao Presidente Antonio Rueda, diante de notícias infundadas, prematuras e superficiais que tentam atingir a honra e a imagem do nosso principal dirigente.

Causa profunda estranheza que essas inverdades venham a público justamente poucos dias após a determinação oficial de afastamento de filiados do União Brasil de cargos ocupados no Governo Federal movimento legítimo, democrático e amplamente debatido nas instâncias partidárias.

Tal “coincidência” reforça a percepção de uso politico da estrutura estatal visando desgastar a imagem da nossa principal liderança e, por consequência, enfraquecer a independência de um partido que adotou posição contrária ao atual governo.

Esse posicionamento, aliás, foi hoje unanimemente reforçado pela aprovação da resolução que determina aos filiados do União Brasil o desligamento, em até 24 (vinte e quatro) horas, dos cargos públicos de livre nome ação na Administração Pública Federal Direta ou lndireta, sob pena de prática de ato de infidelidade partidária.

União Brasil seguirá atuando em sintonia com os anseios da sociedade brasileira e jamais se intimidará diante de tentativas de ataque a seus dirigentes.

União Brasil Nacional