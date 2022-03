União Brasil diz que Moro é ‘soldado à disposição’ do partido e ‘serve para qualquer cargo’

Candidatura a uma vaga na Câmara dos Deputados é o destino mais provável; Junior Bozella afirmou que decisão de trocar de partido foi ato de ‘grandeza’

O vice-presidente do União Brasil em São Paulo, deputado Junior Bozzella, anunciou nesta quinta-feira, 31, a filiação de Sergio Moro e afirmou que o ex-juiz se colocou como um “soldado à disposição do partido”. Segundo o dirigente, o destino do ex-ministro na legenda ainda não foi definido e ele seguirá “as regras” da agremiação. “Só o tempo vai dizer. Qualquer cargo que o Moro disputar no União Brasil… Imagine a chapa a deputado federal ter um candidato como Sergio Moro, que maravilha seria. Imagine para São Paulo ter um senador da República como Sergio Moro, imagine o governo do Estado de São Paulo amanhã ter Moro discutindo essa possibilidade”, disse Bozella em coletiva de imprensa. “Moro serve para qualquer cargo, para ser vice-presidente da República, deputado federal, e ele não colocou condicionantes nesse sentido, se colocou como soldado à disposição”, acrescentou.

Apesar da declaração de Bozzella, Moro deve disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. À Jovem Pan, o deputado federal Alexandre Leite, tesoureiro do União em São Paulo, disse que o ex-juiz da Lava Jato irá concorrer pelo Estado de São Paulo. A sigla também divulgou um comunicado à imprensa no qual Leite afirma que Moro “vem para o União com a expectativa de ser um dos deputados mais votados da história do país”. “Acho que é uma decisão do Moro no sentido de demonstrar grandeza, desprendimento, poder sentar numa mesa para discutir essa única via, independente de candidatura a Presidência da República ou não”, declarou. “Ele vem com o partido para construir seu caminho, aquilo que o partido determinar, independente de ser candidato a presidência ou não. Isso faz bem para a gente construir uma única via”, disse Bozzella na coletiva concedida em um hotel na Zona Sul de São Paulo.