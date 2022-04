União Brasil formaliza convite de filiação ao governador de São Paulo, Rodrigo Garcia

Político assumiu o Palácio dos Bandeirantes após a saída de João Doria, que renunciou ao cargo e disputará a eleição pela presidência da República

Governo do Estado de São Paulo - 13/01/2021 Rodrigo Garcia recebeu um convite de filiação do União Brasil



O União Brasil formalizou nesta sexta-feira, 1º, o convite de filiação ao recém-empossado governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB). No documento, ao qual a Jovem Pan teve acesso, o partido argumenta que o convite ao político paulista baseia-se na “instabilidade dos cenários políticos” e afirma que o União encontra-se “unido e forte” na busca “pela estabilidade democrática”. A declaração é uma menção à turbulência que atinge o PSDB, que vive uma disputa interna entre grupos que apoiam a candidatura à Presidência de João Doria, que venceu as prévias tucanas, e a ala que prefere a postulação do ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite.

Em outro trecho da carta, assinada por Antônio Rueda, presidente do diretório do União em São Paulo, Eugênio José Zuliani, secretário-geral da sigla, e o deputado federal Alexandre Leite, tesoureiro da legenda no Estado, os dirigentes afirmam que o casamento entre Rodrigo Garcia e o União Brasil resultaria no “êxito nas urnas rumo ao Palácio dos Bandeirantes”. A movimentação dos caciques paulistas ocorre no último dia da janela partidária, ou seja, caso o agora governador de São Paulo decida mudar de partido para concorrer ao Palácio dos Bandeirantes, a decisão precisa ser tomada até às 23h59 desta sexta. Na quinta-feira, 31, a Jovem Pan já havia antecipado que o União Brasil planejava contar com Garcia. Em caso de desfecho positivo, o gestor encontrará velhos aliados. O novo partido nasceu da fusão entre PSL e DEM, partido ao qual o governador esteve filiado por mais de 25 anos.