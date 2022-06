União Brasil formaliza Luciano Bivar como pré-candidato à presidência da República

Deputado federal afirmou que o partido precisa ‘entrar em campo’ e ‘formar torcida’ para ter sucesso na corrida ao Planalto; parlamentar também é o comandante da legenda

Michel Jesus/ Câmara dos Deputados - 16/06/2019 Luciano Bivar, presidente do União Brasil, será o pré-candidato do partido nas eleições à presidência da República



O União Brasil formalizou, durante ato em Brasília nesta terça-feira, 31, o deputado federal Luciano Bivar (PE) como pré-candidato à presidência da República. Oficialmente lançado como nome da legenda, Bivar – que também acumula o cargo de presidente nacional do União Brasil – afirmou que seria uma “covardia” a legenda não lançar uma alternativa para o líder das pesquisas de intenção de voto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o atual mandatário, presidente Jair Bolsonaro (PL). “É imperioso apresentar um candidato nessas eleições de outubro. Seria uma covardia um partido do tamanho do nosso deixar uma sociedade que clama por mudanças e que chora por suas mazelas sem esperança, vivendo sob o medo, a falta de oportunidade, e sob a ameaça de um golpe ou de um retrocesso”, argumentou.

Durante seu discurso, o parlamentar aproveitou para expor sua proposta de simplificação tributária. De acordo com o político, há a possibilidade de transformar 11 impostos federais num único e aumentar a faixa de isenção do imposto de renda. “Iremos conduzir uma reforma tributária, a mãe de todas as outras reformas. Pois, se não tivermos uma economia pujante, como poderemos atender os seguimentos do nosso país? Com saúde, educação e segurança pública. […] Nossa reforma tributária trará em seu bojo a simplificação de 11 impostos federais por um único imposto. Não será a soma do valor dos outros impostos. Será um imposto só, menor. Todos vão sair ganhando”, pontuou.