Exclusivo: Ex-presidente Bolsonaro emite passagem aérea de retorno para o Brasil

Segundo informações apuradas pela Jovem Pan News, ex-chefe do Executivo já emitiu o bilhete, mas avaliará situação no dia do embarque

JOSÉ LUIZ TAVARES/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ex-presidente está nos Estados Unidos desde dezembro de 2022



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) emitiu a passagem aérea para retornar ao Brasil. Segundo informações do repórter Bruno Pinheiro, da Jovem Pan News, o voo está marcado para chegar na quinta-feira da semana que vem, dia 30 de março. Apesar de já ter emitido o bilhete, o ex-chefe do Executivo fará uma avaliação no dia do embarque. O ex-presidente está nos Estados Unidos desde dezembro de 2022, quando viajou dias antes do término de seu mandato. Desde então, o ex-mandatário participou de eventos com apoiadores nos EUA e de cerimônias de seu partido de maneira virtual ou por ligação telefônica. Na terça-feira, 21, Bolsonaro participou, por exemplo, da cerimônia de posse de sua esposa, Michelle Bolsonaro, como presidente do PL Mulher. Por videoconferência, o ex-presidente se emocionou e disse que gostaria de estar presencialmente no evento. Por ligação, ele também participou de evento do PL no Rio de Janeiro, durante inauguração do diretório do partido em Niterói, dizendo que os parlamentares devem fortalecer a legenda para as eleições de 2024 e 2026.