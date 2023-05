Urgente: Moraes mantém Torres preso em batalhão da PM e autoriza visita de 38 senadores

Ministro do STF vetou a ida dos parlamentares Marcos do Val e Flávio Bolsonaro por serem alvos de investigação na Corte

Isaac Amorim/MJSP Anderson Torres está preso desde 14 de janeiro



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), manteve a custódia do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, no 19º Batalhão de Polícia Militar, em Brasília, recusando solicitação da defesa de transferir o ex-secretário para o hospital penitenciário. Em decisão publicada nesta sexta-feira, 5, Moraes cita a avaliação médica realizada em Torres indicando que ele está em boas condições de saúde e metal para continuar detido no batalhão, contrariando alegação dos advogados de que seu cliente estaria com a saúde debilitada e com “risco de suicídio”.

No mesmo despacho, o magistrado autorizou 38 senadores a visitarem Anderson Torres, acatando pedido de visita subscrito pelos parlamentares, segundo eles, por “razões humanitárias”, já que o ex-secretário está preso a quase quatro meses. Moraes também definiu regras para as visitas, que só poderão acontecer aos sábados e domingos, com a limitação de 05 senadores por visita. Na lista de autorizados, ficaram de fora os senadores Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Marcos do Val (Podemos-ES).

Veja a lista completa:

1. ROGÉRIO MARINHO

2. STYVENSON VALENTIM

3. ORIOVISTO GUIMARÃES

4. TEREZA CRISTINA

5. LUIZ CARLOS HEINZE

6. ZEQUINHA MARINHO

7. IZALCI LUCAS

8. RODRIGO CUNHA

9. JAIME BAGATTOLI

10. CARLOS VIANA

11. CLEITINHO

12. LAÉRCIO OLIVEIRA

13. CIRO NOGUEIRA

14. ESPERIDIÃO AMIN

15. EDUARDO GOMES

16. CARLOS PORTINHO

17. PLÍNIO VALÉRIO

18. CHICO RODRIGUES

19. JAYME CAMPOS

20. MAGNO MALTA

21. DAMARES ALVES

22. HAMILTON MOURÃO

23. EFRAIM FILHO

24. EDUARDO GIRÃO

25. ALAN RICK

26. PROFESSORA DORINHA SEABRA

27. WELLINGTON FAGUNDES

28. ASTRONAUTA MARCOS PONTES

29. JORGE SEIF

30. MECIAS DE JESUS

31. HIRAN GONÇALVES

32. VANDERLAN CARDOSO

33. LUCAS BARRETO

34. WILDER MORAIS

35. MÁRCIO BITTAR

36. SÉRGIO MORO

37. DR. SAMUEL ARAÚJO

38. IRAJÁ