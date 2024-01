Valdemar Costa Neto indica coronel Mello como favorito para vice de Nunes em SP

Presidente nacional do PL se reuniu com o atual prefeito de São Paulo e citou possíveis cotados para cargo de vice na chapa pela Prefeitura de SP; aprovação requer aval de Jair Bolsonaro

Beto Barata/ PL O líder do Partido Liberal também disse que o atual prefeito de São Paulo "está surpreendendo"



O presidente nacional do PL (Partido Liberal), Valdemar Costa Neto, se reuniu com o prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), para tratar sobre a escolha do possível vice-prefeito para compor a chapa nas eleições de 2024. Entre os cotados, Valdemar indicou nesta segunda-feira, 29, o nome do Coronel Mello Araújo como “muito bem aceito” para concorrer ao lado de Nunes à Prefeitura. “Também está credenciado juntamente com outros nomes como o Tomé, a Delegada Raquel, a Secretária de Estado Sonaira entre outros que estamos estudando também”, afirmou.

O líder do Partido Liberal também disse que o atual prefeito de São Paulo “está surpreendendo”: “Todo mundo quer ser vice dele”. Valdemar também reforçou que o resultado da conversa com Ricardo Nunes será levado para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que ocupa o cargo de presidente de honra no PL. Caso as indicações avancem, a proposta é que o prefeito se reúna com os demais partidos da “frente ampla” na capital paulista para discutir as indicações. “O importante mesmo é que Nunes segue trabalhando firme e forte, o Ricardo está fazendo um trabalho incrível pra cidade de São Paulo”, acrescentou.

Com a decisão do PL de não ter candidatura própria nas eleições de 2024 em São Paulo, o partido avalia o apoio à reeleição de Ricardo Nunes em troca da indicação do vice-prefeito para a chapa. Contudo, a decisão requer apoio de Jair Bolsonaro, que ainda não se manifestou publicamente em defesa do atual prefeito. Por sua vez, o coronel Mello Araújo atuou como presidente do CEAGESP durante o governo Bolsonaro, tendo ligações estreitas com a família do ex-presidente.