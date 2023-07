Valdemar pede expulsão de deputado que tirou fotos com ministros de Lula

Segundo o presidente da sigla, parlamentar deve ser licenciado ‘por não comungar com os ideais do Partido Liberal’

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Valdemar Costa Neto pede expulsão de Yury do Paredão do PL



O presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, afirmou, nesta segunda-feira, 17, que solicitou ao diretório do partido no Ceará a expulsão do deputado federal Yury do Paredão (PL-CE) após o parlamentar tirar fotos com ministros do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Solicitei ao Diretório do PL no Ceará a abertura do processo de expulsão do deputado federal Yury do Paredão. Ao que tudo indica, o parlamentar licenciado parece não comungar com os ideais do Partido Liberal”, escreveu o presidente da sigla em seu Twitter. O episódio aconteceu na última quinta-feira, 13, quando participou de uma cerimônia que contou com a participação dos ministros Paulo Pimenta (Comunicação Social) e Waldez Góes (Desenvolvimento Regional). Ele publicou uma foto ao lado dos ministros em seu Instagram, em Salgueiro, no Ceará.

O deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ) respondeu a postagem de Costa Neto, dizendo que a melhor medida é deixar o parlamentar no partido “sem comissões, sem fundo e sem diretórios”. “Ele quer ser expulso para poder levar o mandato dele. A melhor alternativa seria deixá-lo no sal: sem comissões, sem fundo e sem diretórios. Um morto-vivo no PL. E, se ele tentar sair do partido, perderá o mandato”, disse Jordy. A reportagem tenta contato com Yury do Paredão.

